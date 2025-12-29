Jacobo Ramon è un'altra grande operazione del Real Madrid. Il Como quando si distaccherà?

Jacobo Ramon è un’altra scommessa vinta per il Real Madrid. Come per Nico Paz, i castillani hanno deciso di cedere il proprio difensore al Como, a titolo definitivo per 2,5 milioni. Non molti per chi, a 20 anni, era già riuscito a esordire in prima squadra, segnare un gol e attirare diverse attenzioni sul proprio profilo. Anche perché il settore giovanile del Real è famoso per i suoi giovanissimi che, appena usciti da Valdebebas, riescono a crescere in maniera esponenziale. Nico Paz, appunto, ma non solo. E con la ricompra è (quasi) sempre una formula vincente, basti pensare nel tempo ad Alvaro Morata oppure a Brahim Diaz.

Il Real Madrid mantiene una clausola sulla futura rivendita: il 50%, ma anche una ricompra a 8 milioni. Detto che i Galacticos solitamente non spendono per i difensori, preferendo puntare su centrocampisti e attaccanti, sembra un'altra scommessa vinta dai Blancos che potranno riprendere - a cifre davvero interessanti - un prodotto della cantera che per un paio di stagioni ha giocato in un campionato allenante come la Serie A e, soprattutto, in un club come il Como con una filosofia molto interessante.

Resta da capire perché il Como continua con questa politica su certi giocatori del Real Madrid. E quanto potrà continuare a farlo, visto che - dopo Nico Paz - probabilmente ha lavorato (e bene) per i Blancos.