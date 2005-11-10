Hojlund a soli 2 gol? Allegri: "Se ne fa pochi e la squadra vince non è che mi lamento…"

Al tecnico del Napoli Massimiliano Allegri è stato chiesto anche della scarsa vena realizzativa di Rasmus Hojlund, in questa prima parte di stagione con la maglia del Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della Roma:

Hojlund, pochi gol e da 7 gare non segna. Nella nazionale aveva fatto bene.

"Lui è andato in nazionale, aveva fatto 2 gol in 4-5 partite, in nazionale ha fatto gol, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno, poi l'importante che la squadra segni, poi se Hojlund fa meno gol e la squadra vince non è che siamo arrabbiati... Giovane sta facendo bene, Lucca è un giocatore che ha delle qualità, del Napoli, va sostenuto ed aiutato, il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo".