Hojlund ha segnato di nuovo con la Danimarca, stavolta su rigore: "Importante saperli tirare"

Ancora un altro gol per Rasmus Hojlund, che ieri sera ha segnato su calcio di rigore per la Danimarca contro il Galles nella partita di Nations League. E dopo la partita, l'attaccante del Napoli ha parlato all'emittente del suo paese TV2 Sports: "Mi sto allenando molto sui calci di rigore, penso sia un dettaglio importante per un attaccante saperli calciare bene. Mi sono voluto prendere questa responsabilità e mi è andata bene",

Il duello mentale col portiere del Galles

Quindi Hojlund è entrato nel dettaglio della battuta del rigore, spiegando cosa sia successo con il portiere avversario Ward, vittima di un'occhiataccia dopo la rete: "Fa parte del bello del calcio. I portieri cercano di trarti in inganno con finte o cose del genere per farti sbagliare".