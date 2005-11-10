Hojlund ha segnato di nuovo con la Danimarca, stavolta su rigore: "Importante saperli tirare"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:37Serie A
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05.10.2026 15:37Serie A
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Ancora un altro gol per Rasmus Hojlund, che ieri sera ha segnato su calcio di rigore per la Danimarca contro il Galles nella partita di Nations League. E dopo la partita, l'attaccante del Napoli ha parlato all'emittente del suo paese TV2 Sports: "Mi sto allenando molto sui calci di rigore, penso sia un dettaglio importante per un attaccante saperli calciare bene. Mi sono voluto prendere questa responsabilità e mi è andata bene",
Il duello mentale col portiere del Galles
Quindi Hojlund è entrato nel dettaglio della battuta del rigore, spiegando cosa sia successo con il portiere avversario Ward, vittima di un'occhiataccia dopo la rete: "Fa parte del bello del calcio. I portieri cercano di trarti in inganno con finte o cose del genere per farti sbagliare".
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