Chivu dopo il derby: "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco"

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato così a Inter TV il derby perso 1-0 contro il Milan questa sera al Mezza: "Il calcio si gioca sui gol e non sulla occasioni, noi abbiamo messo in campo qualità e organizzazione, purtroppo sotto porta abbiamo sbagliato. Purtroppo il calcio è questo, siamo rimasti in partita e ci abbiamo creduto, abbiamo sbagliato un rigore. Siamo usciti dal campo sconfitti perché il calcio a volte è bastardo, ma bisogna imparare dagli errori. Il campionato è ancora lungo".

Su cosa si porta a casa di buono: "Ci portiamo poco, la cosa buona è che tra tre giorni giochiamo di nuovo. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti di frustrazione, aumentare la concretezza e il pragmatismo. Stiamo lavorando sotto questo punto di vista, non dobbiamo demoralizzarci perché abbiamo perso un derby, dobbiamo guardare avanti. Siamo stati troppo frenetici dopo i primi 15 minuti, dopo aver subito il gol abbiamo provato in tutti i modi ma ci è mancato il guizzo giusto. Volevamo riprendere una partita dove meritavamo di più, ma si impara. Dobbiamo imparare a gestire i momenti di frustrazione e migliorare l’approccio in vista delle prossime partite".

Sul ritorno di tutti gli attaccanti: "Ho a disposizione quattro attaccanti validi, che sanno quello che devono fare. Lautaro e Thuram sono più esperti, Bonny ed Esposito sono giovani ma stanno imparando".