TMW Da Galliani a Marotta, il calcio abbraccia Perinetti: "La perdita di mia figlia una lotta impari"

Il dirigente Giorgio Perinetti ha presentato il libro "Quello che non ho visto arrivare", nel quale racconta la storia della figlia Emanuela, morta di anoressia nel novembre 2023.

Il mondo del calcio si è stretto attorno a lui per fargli sentire vicinanza. Tra gli altri alla presentazione del libro sono presenti Roberto De Zerbi, Demetrio Albertini, Adriano Galliani, Ariedo Braida, la dirigenza dell’Inter al completo con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Il presidente della Lega Serie A Simonelli.

Queste alcune delle sue parole: "Ho voluto scrivere questa storia in maniera molto cruda perché bisognava raccontarla esattamente come l’ho vissuta. Bisogna capire i segnali e i messaggi, forse io non sono stato capace. È una lotta impari e difficile da affrontare. Forse non ho capito la sua richiesta di aiuto e vicinanza, io credo che rivolgersi per tempo alle associazioni che sono vicine a queste persone possono indicarci la strada. Mia figlia gli ultimi giorni voleva mangiare ma non ce l’ha fatta. Per me è stata una tragedia ma forse per qualcuno questa storia può essere uno stimolo per chiedere aiuto. Affidarsi allo psicologo oggi deve essere normale come andare dal dentista. Il calcio è un grande veicolo di formazione e quando vuole sa essere molto positivo. Ringrazio tutti i presenti".