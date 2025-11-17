Salernitana, Tascone: "Dobbiamo dare il massimo per 'scappare' dalla Serie C"

Dopo la vittoria ottenuta al 94' sul campo del Team Altamura che vale il sorpasso sul Benevento al primo posto in classifica, Mattia Tascone, centrocampista della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LiraTv:

“L’importante è vincere. A noi brillare o non brillare interessa poco: conta portare la vittoria a casa. All’inizio del ritiro non ho fatto nulla, ho impiegato un po’ di tempo per rimettermi in forma. Ora sono quasi al 100%. Se non brillavi, non la vincevi. Sono cinque anni che faccio questa categoria e non è facile venire ad Altamura e portare via i tre punti . Anche andare sotto non ci abbatte: siamo una squadra che reagisce. Mettere insieme 25 giocatori nuovi in una piazza come Salerno non è semplice, e dobbiamo vincere perché non c’è tempo. Il modulo lascia il tempo che trova: ognuno fa il suo e valorizza le proprie caratteristiche. Catania, Benevento e anche noi siamo squadre costruite per vincere. La spunterà chi avrà più continuità. Giocare a Salerno è un onore, la curva e la storia parlano da sole: dobbiamo dare il massimo e ‘scappare’ da questa categoria”.

Il calciatore, al pari dei compagni, non si lascia condizionare dall'ambiente esterno e difende il gruppo: “Rispetto all’anno scorso a Cerignola, dove c’era un gruppo già formato, qui siamo tutti nuovi. Ma sui social non guardiamo nulla. Il mister l’ho avuto tre anni: per la categoria è uno dei più preparati. Ti dà tanto e ti fa stare bene. Possiamo solo seguirlo. Lui, come noi, si estranea da ciò che viene scritto”.