Juventus Next Gen, Meola dell'Ancona nel mirino. L'agente: "Nelle Marche fino all'estate"

Con una prima parte di stagione da protagonista in quel di Ancona (Girone F di Serie D), Kevin Meola, centrocampista offensivo classe 2007, si sarebbe conquistato l'attenzione della Juventus che starebbe valutando il suo profilo per la formazione Next Gen.

Ospite delle colonne di TuttoJuve l'agente del giovane calciatore, Tommaso Dei, ha fatto il punto della situazione: "Kevin sta disputando un ottimo campionato, sta rispettando le aspettative iniziali che tutti noi avevamo nei suoi confronti. Siamo molto contenti, ragazzo in primis. L'interesse della Juventus fa estremamente piacere, visto che a mio parere stiamo parlando del club più importante d'Italia. Ci sono diverse squadre altrettanto importanti sul ragazzo, ma valutiamo tutti e ascoltiamo tutti.

Poi decideremo, ma non vogliamo sbagliare nulla. Il ragazzo ha bisogno di tranquillità. Potrebbe già partire in inverno? No, l'obiettivo è di restare all'Ancona fino a giugno. Kevin si trova bene con il club, i compagni e lo staff, quindi c'è la volontà di restare qui fino a fine campionato".