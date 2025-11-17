Terzic: "L'Inter può tornare in finale di Champions. Italia? Nessuno vorrà incontrarla"

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, è attualmente senza squadra, ma non ha smesso di lavorare, come sottolinea a GianlucaDiMarzio.com: "Non sto aspettando, mi sto preparando: c’è una grande differenza. Un allenatore, nella sua vita, non può aspettare, deve essere pronto".

Che cosa sta facendo adesso?

"C'è anche altro oltre a guardare le partite. Negli ultimi mesi ho incontrato 60 persone, per migliorarmi e capire chi potrebbe essere adatto per lavorare con me, nel momento in cui mi chiameranno. Mi servono persone che siano migliori di me nel loro campo di azione. In 10/15 sono nella mia lista. Poi certo, in questi mesi ho fatto anche altro: sono stato un padre, un marito, un fratello, un amico".

Ci sono state trattative in estate per portarla in Serie A?

"Quello che posso dire è che c’è stato un interesse da alcuni club italiani, ma non dirò quali per rispetto".

Che ne pensa del nostro calcio?

"L’Inter può tornare in finale di Champions, ho imparato molto da loro. Hanno fatto un cammino simile a quello del mio Borussia Dortmund, che arrivava da una grande delusione. Quando ero bambino, la Serie A era il campionato migliore. Klinsmann, Voeller, tutti i grandi tedeschi venivano da voi. Baggio e Del Piero hanno avuto un grande impatto su di me".

Ora cos'è successo?

"In Italia pensate di non avere giocatori al top, ma non è detto che non li avrete a giugno. L’Italia è famosa per come crea calciatori. Ho conosciuto Gattuso quando era al Valencia e all’Hajduk. Sono sicuro che Gennaro abbia tempo per costruire una squadra forte e vi dico una cosa: nessuno vorrà incontrare l’Italia ai quarti o in semifinale al Mondiale".