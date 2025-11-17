TMW News Italia ridimensionata. E ora in A si riparte con partite scoppiettanti

Nel corso del TMW News occhi puntati sulla nostra Nazionale reduce dalla netta sconfitta contro la Norvegia. Da oggi gli azzurri pensano ai play-off mentre per quel che riguarda il campionato da sabato si riparte con partite molto interessanti e avvincenti. Il derby della Madonnina ma anche Fiorentina-Juventus sempre sentitissima e anche Napoli-Atlaanta, con i bergamaschi che avranno in panchina Palladino al posto di Juric esonerato. Ne parliamo con Adelio Moro

La delusione di Gattuso

"Ci sono state due partite. Nel primo tempo - ha detto il ct Gattuso dopo il ko di ieri sera - la squadra ha fatto una buonissima partita, non abbiamo mai dato campo ai nostri avversari. Nel secondo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è tanta delusione, i ragazzi si meritavano una serata diversa e invece abbiamo sbagliato tutto e loro ci hanno fatto del male. Nel primo tempo la squadra è stata compatta e loro facevano fatica, nel secondo abbiamo preso gol dopo 30 secondi e dopo è venuta fuori la fragilità. Dobbiamo migliorare, le partite durano 95 minuti e in questa sono venuti fuori i nostri difetti. Se subiamo un po' andiamo in affanno. Nei primi quarantacinque minuti di gioco Haaland non l'aveva strusciata. Quando cominci ad avere timore, viene fuori il braccino. Ci mettiamo la faccia, ci assumiamo le responsabilità e a marzo ci vogliono 95 minuti come il primo tempo".

