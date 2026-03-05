C'è ancora domani: 150 milioni di investimenti, la Roma costruisce sui giovani

Con due mercati impronti al ringiovanimento della rosa, pur senza perdere qualità, anzi inserendo freschezza e un tecnico come Gasperini in grado di valorizzare al massimo i talenti emergenti, la Roma ha dato un segnale chiaro su quello che è e probabilmente sarà il progetto tecnico-economico del club della famiglia Friedkin da qui in avanti.

150 milioni in tre anni sugli Under 23. E i conti tornano eccome

Dopo tanti investimenti e altrettanti fallimenti in termini di rincorsa ai primi quattro posti della classifica, che valgono la qualificazione alla ricchissima Champions League, da ormai due anni il focus del club giallorosso è quello di abbassare il monte ingaggi e garantire un futuro solido alla Roma, pur coi paletti imposti dal Financial Fair Play, che impedisce investimenti cospicui su un singolo rinforzo. Così Massara e prima di lui Ghisolfi hanno puntato forte sui giovani, garantendo così alla Roma rinforzi costosi ma dal sicuro avvenire e quindi 'ammortizzabili' facilmente, anche senza essere necessariamente venduti. Di seguito il mercato Under 23 della Roma nelle ultime tre stagioni, con un investimento economico che sfiora i 150 milioni:

Stagione 2025-26

25 milioni - Wesley, 21 anni

22 milioni - Robinio Vaz, 18 anni

6,6 milioni - Jan Ziolkowski, 20 anni

10,5 milioni - Daniele Ghilardi, 22 anni

7 milioni - Lorenzo Venturino, 19 anni

Stagione 2024-25

26 milioni - Matias Soulè, 21 anni

18 milioni - Manu Konè, 23 anni

8,5 milioni - Anass Salah-Eddine, 23 anni

5,7 milioni - Samuel Dahl, 21 anni

5 milioni - Devyne Rensch, 22 anni

1,5 milioni - Buba Sangaré, 18 anni

Stagione 2023-24

11,5 milioni - Tommaso Baldanzi, 20 anni

Totale: 147 milioni di euro