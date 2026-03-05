Ufficiale Novità a centrocampo per il Foggia: tesserato Eyango. Sarà a disposizione già dal match odierno

Scenderà in campo questa sera il Foggia, che alle ore 20:30 affronterà il Team Altamura in occasione della gara valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie C, Girone C (CLICCA QUI per il programma completo del turno). Subito una novità per i rossoneri, che a centrocampo avranno anche Steeve-Mike Eyango, tesserato proprio quest'oggi - con contratto siglato sino al termine della stagione - e immediatamente a disposizione di Michele Pazienza.

Di seguito, ecco la nota del club:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Steeve-Mike Eyango, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Centrocampista centrale, nato in Francia il 20 febbraio 2001, Eyango è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Bordeaux e Genoa. Con il club ligure, nella stagione 2020/21, ha fatto il suo esordio in Serie A, collezionando 3 presenze. Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie di Cosenza in Serie B, e di Siena, Rimini FC e Giugliano in Serie C. Ultima esperienza al Barletta in Serie D.

Il Calcio Foggia 1920 dà il benvenuto a Steeve-Mike Eyango e gli augura le migliori soddisfazioni sportive in maglia rossonera".

Arrivano poi, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime dichiarazioni da neo calciatore dei Satanelli: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa società. Per me questa è un’occasione importante per rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore”.