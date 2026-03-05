Monza, Bianco: "Occhio allo Spezia: quando si è con l'acqua alla gola si dà tutto ciò che si ha"

"Io dico sempre alla squadra che dobbiamo guardare a quello che possiamo fare noi e a quello che possiamo determinare, quel che fanno le altre non è compito nostro, al massimo potremmo festeggiare prima, ma c'è da arrivare al 9 maggio tenendo questa classifica. La squadra ha preso la strada giusta, ma ripeto, guardiamo a noi": così, all'antivigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Monza Paolo Bianco, che frena i facili entusiasmi quando sente parlare di 'mini fuga' in atto.

L'allenatore ha poi proseguito: "Quando posso, vieto anche ai miei collaboratori di guardare le partire degli avversari indiretti, non dobbiamo sprecare energie e motivazioni su questo, ma dobbiamo solo pensare alla squadra e alle dirette avversarie...oggi è lo Spezia. E sarebbe un gravissimo errore prendere sottogamba l'avversario, le squadre che devono salvarsi raddoppiano quasi le forze: quando si è con l'acqua alla gola si tira fuori tutto quello che si ha, l'ho visto io l'anno scorso quando sono subentrato a Frosinone. A ogni modo, i bianconeri sono vivi, hanno qualità e valori. Il nostro focus è su loro, al Palermo ci penseremo poi".

Una nota va quindi alla situazione della rosa: "Keita? A gennaio abbiamo fatto dei cambiamenti, e ci sono dei giocatori che stanno decisamente performando, faccio un nome su tutti, Hernani. Tutti però possono darci una mano, e io devo pensare di gara in gara, vedere chi sta meglio: sono però fortunato perché la squadra si sta allenando benissimo e i giocatori mi mettono in difficoltà costante nelle scelte. Comunque mancheranno Azzi e Ravanelli, ma la squadra ha sempre dimostrato di poter fare la partita giusta".

Conclude rispondendo se arrivare primi o secondi cambia qualcosa sotto qualche aspetto: "Quando arrivi primo in classifica, a fine stagione di Serie B, alzi la coppa, e questo ha un sapore particolare, ma in A ci vai anche con i playoff, e la promozione è l'obiettivo, attraverso qualsiasi situazione. Certo è che siamo ambiziosi, alzare la coppa non ci dispiacerebbe".