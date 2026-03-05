TMW Lotito: "Le telefonate che sentite voi non le conosco. Sono parole diffuse con la mia voce"

Terminata l'audizione alla Commissione Antimafia in Senato, il senatore Claudio Lotito, che allo stesso tempo è anche presidente della Lazio, ha parlato ai cronisti presenti all'esterno di Palazzo Madama: "L'audizione è andata bene".

Ma c'è qualcosa che vuole chiarire rispetto alle telefonate che sono emerse nelle quali sembrava prendersela con Sarri e con la storia della Lazio? A precisa domanda, ha risposto sbrigativamente Lotito, prima di andarsene a bordo dell'auto blu: "Le telefonate che sentite voi non le conosco. Sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso".

Appena prima di entrare, a Lotito era stato chiesto quando sarebbe durato ancora il periodo nero della Lazio, o quando finirà. Il giornalista che ha posto la domanda, però, ha ricevuto una risposta piuttosto brusca: "Quando finirà di andare in giro la gente come te". Sintomo che gli animi in casa Lazio sono decisamente accesi e caldi.