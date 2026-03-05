Al 'Barbera' solo partiTony! Dopo Sanremo, il Palermo ospita TonyPitony

Il suo nome è nuovamente tornato alla ribalta dopo Sanremo, quando si è esibito sul palco nella serata cover cantando con Ditonellapiaga la canzone 'The Lady is a Tramp', ma TonyPitony era già in qualche modo legato al noto festival della canzona perché autore della sigla del Fantasanremo, Scapezzolate; ora, però, eccolo sbarcare nel calcio. Il cantautore siracusano, infatti, è stato ospite del Palermo, che lo ha anche omaggiato con la maglia numero 21, facendogli far un tour del 'Barbera'.

Il tutto perché questa sera il classe 1996 si esibirà al Teatro Golden, con inizio dello spettacolo fissato alle ore 20:30.