Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima

Tutti, tranne una, sono pronti a cambiare. O comunque sono sui blocchi di partenza, carichi, per capire cosa e come fare in vista dell'estate di mercato. Sarà un valzer di portieri clamoroso quello che abbiamo davanti che può coinvolgere Juventus, Inter, Atalanta, Napoli, Como, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Lecce e non soltanto. Tutte, tranne una.

Zoff intanto rassicura Di Gregorio

"A Di Gregorio direi di stare tranquillo e soprattutto non pensarci più. Io almeno facevo così. Il giorno dopo rincominciavo da zero, come se nulla fosse accaduto". Parola di Dino Zoff, intervistato oggi da Tuttosport. Prosegue la leggenda bianconera: "Gli errori li abbiamo fatti tutti: bisogna essere consapevoli del fatto che possono capitare nel calcio. A maggior ragione ai portieri. L’importante è non portarseli dietro. Il giorno dopo un episodio negativo si rincomincia daccapo e si riparte con maggior determinazione di prima. Stop. Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche o a mettersi a rimuginare su quanto accaduto dicendo ‘se avessi fatto così...’. Non serve a nulla". Nella Juventus di Spalletti sta recitando un ruolo importante Manuel Locatelli, out per squalifica in vista del match di questa sera contro la Roma: "La sua assenza pesa tanto. Ormai è diventato un punto di riferimento per i compagni. È il leader della squadra e ultimamente ha sfoderato prestazioni davvero notevoli. Indubbiamente la sua mancanza si farà sentire molto per i bianconeri".