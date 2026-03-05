Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta Sciubba

Oggi alle 11:57Altre Notizie
Il mondo del giornalismo sportivo e della televisione italiana si stringe attorno a Massimo Caputi. Il noto volto della Rai ha comunicato la scomparsa improvvisa della moglie Roberta Sciubba, tramite un messaggio su Instagram.

"Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio
#Roberta".

A Massimo Caputi, alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze della redazione di TuttoMercatoWeb.

