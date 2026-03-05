La Juve Stabia è solo un ricordo, ora c'è il Frosinone. Samp già da oggi in ritiro pre gara a Roma

Fortunata a metà la trasferta di Castellammare di Stabia, che ha portato all'1-1 con la Juve Stabia, ma è già tempo di guardare avanti, perché la 29ª giornata del campionato di Serie B è ormai prossima, e la Sampdoria sarà di scena allo stadio 'Benito Stirpe' contro il Frosinone: la sfida si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15:00, ma per evitare troppi spostamenti, i blucerchiati hanno preferito dirigersi dalla Campania a Roma, e osservare li alcuni giorni di ritiro in vista del confronto con i ciociari.

A rendere noto il tutto, la stessa società ligure:

"Archiviata la trasferta di Castellammare di Stabia, non c’è tempo per rifiatare. Il calendario pone di fronte una nuova sfida lontano da Genova con il Frosinone. In vista della gara in programma domenica allo “Stirpe” (ore 15.00), valida per la 29.a giornata della Serie BKT 2025/26, i blucerchiati si trasferiranno a Roma dove rimarranno in ritiro fino a sabato".