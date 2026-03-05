TMW Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi

Milan-Inter è una sfida che vale molto, anzi moltissimo. E non soltanto perché si affrontano la prima e la seconda in classifica. La carica che circonda il derby è sempre la stessa, a maggior ragione adesso che in palio ci sono punti scudetto. Inevitabile dunque la grande attesa che accompagna entrambe le squadre in questi giorni che ci separano dal fischio d'inizio (domenica alle 20.45).

A rischio derby. Ed è alta l'attenzione anche sui campi di allenamento, con aggiornamenti da entrambe le parti. In questo senso, le ultime arrivano direttamente da Milanello dopo la seduta terminata da poco. Davide Bartesaghi non si è allenato in gruppo, ma ha fatto questa mattina un lavoro personalizzato sul campo (il giocatore è uscito dolorante dalla partita con la Cremonese, accusando un risentimento al flessore destro).

Gabbia in visita. Nel centro sportivo di Carnago, inoltre, si è visto Matteo Gabbia che è andato in campo per salutare i compagni di squadra. Il difensore, che martedì è stato operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale, ha già iniziato le terapie.