Dybala, nuovo stop. Contro il Genoa salterà la 41ª partita da giocatore della Roma

Niente da fare, la Roma non potrà contare su Paulo Dybala per la partita del prossimo fine settimana di Serie A sul campo del Genoa allenato dal grande ex De Rossi. Nel corso dell'allenamento di oggi l'attaccante argentino ha dovuto alzare bandiera bianca prima del tempo per via di un dolore emerso nella zona del ginocchio sinistro, quello che già in più di una circostanza gli ha comportato dei problemi.

Dybala è un giocatore della Roma dall'estate del 2022, quando i giallorossi erano riusciti a superare la concorrenza dell'Inter per aggiudicarsi l'attaccante argentino, appena svincolatosi dal precedente contratto con la Juventus. Purtroppo per lui e per i tifosi giallorossi, gli stop di Dybala per infortunio sono stati una consuetudine che si è ripresentata puntualmente. Fin troppo.

In tre anni e mezzo di permanenza alla Roma, le partite ufficiali giocate da Dybala sono state 135 tra tutte le competizioni, con anche un bottino di reti non male, visto che l'argentino ha segnato 45 volte. C'è però anche l'altra faccia della medaglia, quella delle partite saltate per infortunio. E non sono poche: fino ad oggi infatti la Roma ha dovuto rinunciare alla Joya in 40 gare, che saranno 41 con il Genoa. Facendo un rapido calcolo, guardando il totale si può arrivare a stimare tra un quinto e un quarto circa il numero di partite della Roma saltate per problemi fisici da Dybala, il 23% delle volte.

Restringendo solamente a questa stagione il campo, la percentuale di partite della Roma saltate da Dybala per infortunio sale. Sono già 11 su 36 gare complessive, con il Genoa si salirà a 12 su 37. Di fatto, un terzo.