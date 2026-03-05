Benevento, attenzione: il turno infrasettimanale non porta bene alle capoliste di Serie C

Archiviate le gare del Girone A e del Girone B, questa sera scenderà in campo il Girone C di Serie C, che chiuderà la 30ª giornata che si sta giocando in turno infrasettimanale (CLICCA QUI per il programma completo). Tante le gare interessanti, ma ovviamente i fari saranno puntati sul match dello stadio 'Vigorito' dove i padroni di casa del Benevento - prima forza della graduatoria - affronteranno il Catania, secondo in classifica: uno scontro diretto a tutti gli effetti, con le due compagini separate da sette punti.

Gli stessi che fino a ieri pomeriggio, per quel che concerne il Girone B, separavano la capolista Arezzo dal Ravenna secondo. Ma la sera ecco l'inaspettato. I toscani cadono per mano delle Fere, e i giallorossi non ne approfittano, fermati da un'ottima Pianese, ma attenzione: l'Ascoli batte la Sambenedettese nel sentito derby marchigiano, e non solo scavalca il Ravenna, ma accorcia dall'Arezzo portandosi secondo in classifica a -4 dal primo posto.

Un primo posto che nel Girone A è occupato dal Vicenza, che ha perso l'infrasettimanale contro il Trento. Più 'fortuna', però, per i biancorossi, perché le dirette inseguitrici, Union Brescia e Lecco, hanno perso i rispettivi match; certo, poco sarebbe cambiato, la distanza tra i veneti e il Brescia secondo era ed è rimasta di 16 punti, ma se anche la compagini di Corini avesse accorciato, il divario sarebbero stato di 13 lunghezze.

A ogni modo, un turno, quello infrasettimanale, che non ha sorriso alle capoliste dei due raggruppamenti già scesi in campo, seppur con le differenze tra i due gironi. Il Benevento è quindi avvisato...