TMW Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol. Parla Gozzi (Entella): "Fumagalli ricorda la lealtà dello sport"

Sarebbe la normalità, ma quello che si è visto in Reggiana-SudTirol ha suscitato clamore perché gesti di empatia e correttezza - in generale nel mondo - se ne vedono sempre meno, e il calcio non fa certo eccezione.

Eccezione però l'ha fatta l'attaccante della Reggiana Tommaso Fumagalli che, con la gara ancora in bilico, ha preferito aiutare il portiere avversario piuttosto che segnare. La gara era circa alla metà del secondo tempo, e il portiere della compagine di Bolzano, Alessio Cragno, si portava avanti il pallone fuori dall'area per rilanciare l'azione, ma nel farlo si infortunava facendosi rubare il pallone da Fumagalli, che avrebbe potuto tranquillamente segnare a porta sguarnita; accortosi però dell'accaduto, il centravanti degli emiliani ha mandato la palla in fallo laterale.

Tra i tanti complimenti ricevuti, sono arrivati anche quelli di Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, club dove il giocatore ha militato fino a gennaio: "Nel calcio si parla spesso di risultati, classifiche e obiettivi. Ma la vera forza di questo sport sta nei valori che riesce a trasmettere. Il gesto di fair play compiuto da Tommaso Fumagalli durante la partita tra AC Reggiana 1919 e FC Südtirol è uno di quei momenti che ricordano a tutti la bellezza più autentica del calcio. In un frangente decisivo della gara ha scelto la strada più difficile e, allo stesso tempo, più nobile: quella della correttezza. Un gesto semplice, ma capace di parlare a tutto il mondo dello sport.

Nella prima parte di questa stagione Tommaso ha indossato anche la maglia della Virtus Entella, e vedere un ragazzo passato dalla nostra società distinguersi per lealtà e senso sportivo è motivo di grande orgoglio. Alla Virtus Entella abbiamo sempre creduto che il calcio debba essere prima di tutto una scuola di valori: rispetto, responsabilità e fair play.

Il gesto di Tommaso ce lo ricorda nel modo più bello.

Bravo Tommaso, e grazie per aver regalato a tutti noi una pagina di sport che vale più di qualsiasi risultato".