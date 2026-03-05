Ascoli, Corazza: "Dal 14 luglio sognavo di segnare alla Samb. La gara sarà nei libri di storia"

Suo, il gol che ha deciso il derby con la Sambenedettese, un gol, quello di Simone Corazza, che potrebbe decidere anche una stagione: con la vittoria di ieri, infatti, l'Ascoli ha scavalcato il Ravenna in classifica, e si è portato al secondo posto della graduatoria del Girone B di Serie C, a sole quattro lunghezze di distanza dalla capolista Arezzo. E il tutto proprio in vista dello scontro diretto tra i bianconeri e i prima citati romagnoli.

Ascoli quindi con il morale a mille, e con l'attaccante che, all'indomani del vittorioso match, ha parlato ai canali ufficiali della società: "Ho dormito solo un’ora, inevitabile dopo una serata del genere. Dal 14 luglio sognavo di segnare al derby e la realtà ha superato le aspettative: fare gol nel derby, per di più fuori casa e al 90’, è stato davvero indimenticabile. I tifosi fin dal ritiro estivo ci hanno fatto capire cosa significasse questo match, l’idea di poter essere decisivo l’ho sempre avuta in testa, ed è stata una gioia immensa. È successo tutto in una frazione di secondo, ho visto il cross di Alagna e ho pensato che se Chakir l’avesse spizzata mi sarei fatto trovare sul secondo palo. Tutto come da copione, sono andato istintivamente sulla palla e, quando è entrata, non ho capito più nulla, un silenzio assordante e ho cominciato a correre senza fermarmi".

Conclude: "Ancora non realizzo bene quello che è successo, questa partita finirà nei libri di storia. Per ora mi godo il momento, ho passato momenti difficili e quella di ieri è stata un’emozione veramente incredibile, è stato bellissimo anche vedere tutta la gente che si aspettato al 'Picchio Village' per festeggiare. Una festa così grande non me l’aspettavo, l’avevo vista solo in occasione di una vittoria di campionato, ma i nostri tifosi ci danno sempre una grande mano: dovremo essere tutti concentrati e provarci fino alla fine”.