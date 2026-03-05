L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019

Limitare (per quanto possibile) gli errori e affidarsi all'usato sicuro. Per il derby di domenica sera tra Milan e Inter, che in questo caso mette in palio anche punti scudetto, la scelta è ricaduta su Daniele Doveri, 48 anni, arbitro alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. E, come detto, tra i più esperti nel roster del designatore Gianluca Rocchi, che ha dunque ufficializzato la designazione dopo le polemiche post Inter-Juventus, gara affidata a La Penna.

Quinto derby per Doveri. Sono 34 i precedenti di Doveri col Milan (19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko). 39 quelli con l'Inter (16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte). Inoltre, sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019.

La designazione arbitrale completa prevede anche Abisso e Di Bello al VAR. Ecco il dettaglio della 28^ giornata di Serie A:

Napoli – Torino (Venerdì 6/03 ore 20.45)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Bahri – Politi

IV: Perri

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

Cagliari – Como (Sabato 7/03 ore 15.00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Moro – Biffi

IV: Ayroldi

VAR: Nasca

AVAR: Guida

Atalanta – Udinese (Sabato 7/03 ore 18.00)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Costanzo – Mastrodonato

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Di Bello

AVAR: Meraviglia

Juventus – Pisa (Sabato 7/03 ore 20.45)

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: Di Gioia – Laudato

IV: Turrini

VAR: Marini

AVAR: Giua

Lecce – Cremonese (ore 12.30)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Colarossi – Rossi C.

IV: Pairetto

VAR: Di Paolo

AVAR: Fourneau

Bologna – H. Verona (ore 15.00)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Massa

VAR: Giua

AVAR: Marini

Fiorentina – Parma (ore 15.00)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Imperiale – Ceccon

IV: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Mariani

Genoa – Roma (ore 18.00)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Rossi M. – Vecchi

IV: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganiello

Milan – Inter (ore 20.45)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini – Berti

IV: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

Lazio – Sassuolo (Lunedì 9/03 ore 20.45)

Arbitro: Arena

Assistenti: Meli – Alassio

IV: Tremolada

VAR: Paterna

AVAR: Abisso