L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Limitare (per quanto possibile) gli errori e affidarsi all'usato sicuro. Per il derby di domenica sera tra Milan e Inter, che in questo caso mette in palio anche punti scudetto, la scelta è ricaduta su Daniele Doveri, 48 anni, arbitro alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. E, come detto, tra i più esperti nel roster del designatore Gianluca Rocchi, che ha dunque ufficializzato la designazione dopo le polemiche post Inter-Juventus, gara affidata a La Penna.
Quinto derby per Doveri. Sono 34 i precedenti di Doveri col Milan (19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko). 39 quelli con l'Inter (16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte). Inoltre, sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019.
La designazione arbitrale completa prevede anche Abisso e Di Bello al VAR. Ecco il dettaglio della 28^ giornata di Serie A:
Napoli – Torino (Venerdì 6/03 ore 20.45)
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Bahri – Politi
IV: Perri
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
Cagliari – Como (Sabato 7/03 ore 15.00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Moro – Biffi
IV: Ayroldi
VAR: Nasca
AVAR: Guida
Atalanta – Udinese (Sabato 7/03 ore 18.00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Costanzo – Mastrodonato
IV: Ferrieri Caputi
VAR: Di Bello
AVAR: Meraviglia
Juventus – Pisa (Sabato 7/03 ore 20.45)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Di Gioia – Laudato
IV: Turrini
VAR: Marini
AVAR: Giua
Lecce – Cremonese (ore 12.30)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Colarossi – Rossi C.
IV: Pairetto
VAR: Di Paolo
AVAR: Fourneau
Bologna – H. Verona (ore 15.00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Massa
VAR: Giua
AVAR: Marini
Fiorentina – Parma (ore 15.00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Imperiale – Ceccon
IV: Feliciani
VAR: Gariglio
AVAR: Mariani
Genoa – Roma (ore 18.00)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Rossi M. – Vecchi
IV: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Manganiello
Milan – Inter (ore 20.45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini – Berti
IV: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
Lazio – Sassuolo (Lunedì 9/03 ore 20.45)
Arbitro: Arena
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Tremolada
VAR: Paterna
AVAR: Abisso
