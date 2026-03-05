Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26

Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 16:14Serie B
Claudia Marrone

Con una nota ufficiale, la Lega B ha quest'oggi ufficializzato date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26, match, quelli indicati, che si giocheranno tra aprile e maggio, e porteranno alla conclusione della regular season: le ultime due giornate, lo ricordiamo, si giocheranno con la contemporaneità di orario tra i confronti in campo.
Ecco il calendario:

33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile 2026
Ore 17.15 Frosinone - Padova
Ore 19.30 Palermo - Avellino
Lunedì 6 Aprile 2026
Ore 12.30 - Cesena - Südtirol
Ore 15.00 - Bari - Modena
Ore 15.00 - Catanzaro – Monza
Ore 15.00 - Mantova – Virtus Entella
Ore 15.00 - Reggiana – Pescara
Ore 15.00 - Venezia – Juve Stabia
Ore 17.15 - Sampdoria – Empoli
Ore 19.30 - Carrarese – Spezia

34ª GIORNATA
Venerdì 10 Aprile 2026
Ore 20.30 - Frosinone - Palermo
Sabato 11 Aprile 2026
Ore 15.00 - Juve Stabia – Cesena
Ore 15.00 - Pescara – Sampdoria
Ore 15.00 - Südtirol – Modena
Ore 15.00 - Virtus Entella – Venezia
Ore 17.15 - Avellino - Catanzaro
Ore 19.30 - Monza – Bari
Domenica 12 Aprile 2026
Ore 15.00 - Padova – Empoli
Ore 17.15 - Spezia – Mantova
Ore 19.30 - Reggiana – Carrarese

35ª GIORNATA
Venerdì 17 Aprile 2026
Ore 20.30 - Sampdoria - Monza
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 15.00 - Bari – Venezia
Ore 15.00 - Mantova - Avellino
Ore 15.00 - Modena – Frosinone
Ore 15.00 - Spezia – Südtirol
Ore 17.15 - Palermo - Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia – Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese – Pescara
Ore 17.15 - Padova – Reggiana
Ore 19.30 - Empoli – Virtus Entella

36ª GIORNATA
Venerdì 24 Aprile 2026
Ore 19.00 - Monza – Modena
Ore 21.00 - Avellino – Bari
Sabato 25 Aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro – Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara – Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana – Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia – Empoli
Ore 19.30 - Cesena – Sampdoria

37ª GIORNATA
Venerdì 1° Maggio 2026
Ore 15.00 - Bari – Virtus Entella
Ore 15.00 - Carrarese - Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Avellino
Ore 15.00 - Juve Stabia - Frosinone
Ore 15.00 - Mantova – Monza
Ore 15.00 - Modena – Reggiana
Ore 15.00 - Padova – Pescara
Ore 15.00 - Palermo - Catanzaro
Ore 15.00 - Sampdoria - Südtirol
Ore 15.00 - Spezia – Venezia

38ª GIORNATA
Venerdì 8 Maggio 2026
Ore 20.30 - Avellino - Modena: venerdì
Ore 20.30 - Catanzaro - Bari
Ore 20.30 - Cesena - Padova
Ore 20.30 - Frosinone - Mantova
Ore 20.30 - Monza - Empoli
Ore 20.30 - Pescara - Spezia
Ore 20.30 - Reggiana - Sampdoria
Ore 20.30 - Sudtirol – Juve Stabia
Ore 20.30 - Venezia - Palermo
Ore 20.30 - Virtus Entella – Carrarese

