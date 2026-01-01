Fiorentina, oggi è rientrato De Gea: ci sarà contro il Parma. Ancora a parte Kean e Solomon
Arrivano aggiornamenti direttamente dall'allenamento svolto stamattina dalla Fiorentina al Viola Park, agli ordini di mister Paolo Vanoli. Come riferito dal portale specializzato Firenzeviola.it, si è rivisto ai campi di allenamento il portiere e capitano dei toscani David De Gea, che invece ieri aveva beneficiato di una giornata di permesso concessagli dal tecnico per motivazioni di carattere familiare.
Tutto sotto controllo, visto che l'estremo difensore spagnolo classe '90 quest'oggi era regolarmente aggregato assieme al resto del gruppo, tanto che la sua presenza per la prossima partita di Serie A, domenica contro il Parma alle ore 15 al Franchi. Rimangono invece da monitorare le condizioni di due infortunati recenti, gli attaccanti Moise Kean e Manor Solomon. Entrambi oggi hanno svolto lavoro a parte.
