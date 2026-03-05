Lazio, al via il confronto a distanza tra Sarri e Lotito: il Comandante ristabilisce i ruoli

Il capro espiatorio si chiama fuori. O meglio, ristabilisce i ruoli e le responsabilità. Le risposte di Maurizio Sarri nella conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta servono a ridare equilibrio nella narrazione. Il presidente Lotito in una delle tante telefonate con un tifoso aveva chiaramente fatto capire come Noslin fosse stato venduto per 20 milioni prima dell'intervento di Sarri. Lo stesso tecnico che, colpevolmente, non fa giocare Maldini nel ruolo dove dovrebbe giocare. "L'ho preso per fare l'esterno sinistro", lì dove gioca il capitano nonché giocatore più pagato della rosa. Difficile capire quale fosse l'utilità di un altro esterno a sinistra vista la presenza di Zaccagni. Ci ha pensato Sarri a togliere ogni dubbio: "Peccato che l'allenatore sono io e decido io dove farlo giocare". Ristabiliti ruoli, confini e responsabilità.

Lazio, nessuna responsabilità sul mercato: Sarri pensa al campo

Se possibile è stata ancor più netta la risposta di Sarri sulla questione mercato, in riferimento alla cessione di Noslin a gennaio fatta saltare dal tecnico: "Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Io di queste cose non so nulla. Bisogna chiedere alla società, se la società prende una posizione come hanno fatto a gennaio dipende solo da loro. Hanno deciso che il mercato lo fanno solo loro e basta". Chi vuole i meriti, si assuma le responsabilità. Quelle sul campo se le assume il Comandante, che esce bene dall'andata della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta: "Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta". Per arrivare preparati alla lotta di Bergamo servirà lo stesso atteggiamento in campionato. A cominciare da lunedì, quando all'Olimpico arriverà il Sassuolo.