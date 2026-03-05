TMW Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva

Dusan Vlahovic prova a mettere nel mirino la partita di sabato sera (ore 20:45) contro il Pisa della 28^ giornata di Serie A per fare il suo rientro in campo con la Juventus.

Se il centravanti serbo sarà convocato e incluso nella lista dei giocatori scelti da Spalletti per la sfida dello Stadium ai toscani ancora non è dato a sapersi con certezza, di sicuro c'è che però anche oggi dalla Continassa arrivano aggiornamenti che possono indurre a un certo ottimismo a proposito delle condizioni di Vlahovic.

Il serbo, infatti, anche nella giornata odierna ha lavorato in parte aggregato al gruppo di Spalletti, con la seduta di rifinitura pre-partita di domani che sarà decisiva per capire se Vlahovic potrà essere aggregato almeno per la panchina. Intanto comunque, da non sottovalutare anche le notizie emerse nei giorni scorsi a proposito di una possibilità di rinnovo del contratto in scadenza con la Juventus che si sarebbe riaperta a seguito di un incontro avvenuto tra la dirigenza della Vecchia Signora e gli agenti del numero nove, nel quale le parti si sarebbero dati reciproca disponibilità a proseguire assieme anche dopo il termine dell'attuale, e oneroso (sono 12 milioni di euro netti per quest'anni) accordo.