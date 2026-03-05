TMW Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 'Women4Football', che si è tenuta stamani presso Sala Macconi di Palazzo Vecchio, ha preso la parola l'ex capitana dell'Italia e attuale vice presidente dell'AIC Sara Gama: “Fatemi ringraziare per prima cosa l'assessora Perini, il delegato Armentano e la sindaca Funaro, che oggi non è presente, ma speriamo ci sia all'evento di lunedì 16. È una location super prestigiosa in una città che significa tanto per me, a cui sono legata da ricordi belli. Da qui è partita la crescita del calcio femminile grazie alla Fiorentina, a cui poi hanno fatto seguito gli altri grandi club, poi è la culla delle Nazionali. Da 20 anni vengo qui a Firenze, al Franchi abbiamo conquistato la qualificazione al Mondiale del 2019 da cui è partito tutto e per me rappresenta anche la fine perché ho chiuso la mia carriera al Viola Park dove al fianco delle squadre maschili si è trovato spazio anche per quelle femminili".

Spazio poi ai numeri: "Oggi dal report calcio 2025 vediamo che i numeri sono molto importanti, ci sono undicimila persone che lavorano nel calcio femminile. Non stiamo parlando solo di parità di genere, che è sempre importante, ma anche di creazione di posti di lavoro e miglioramento della salute collettiva".

Infine l'appuntamento all'evento: "Lunedì 16 premieremo le undici giocatrici migliori, scelte dalle loro colleghe e questo è il massimo riconoscimento, che saranno protagoniste dell'evento".