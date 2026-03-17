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Mkhitaryan va ko, Bastoni recupera. Le ultime sull'Inter in vista della trasferta di Firenze

Mkhitaryan va ko, Bastoni recupera. Le ultime sull'Inter in vista della trasferta di FirenzeTUTTO mercato WEB
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Tommaso Bonan
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Tommaso Bonan

Il responso degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto ieri Henrikh Mkhitaryan presso l'Istituto Humanitas di Rozzano ha dato il seguente esito: "Risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra". Ricordiamo che il giocatore dell'Inter - la cui situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni - era uscito malconcio dalla sfida pareggiata a San Siro dai nerazzurri di mister Chivu contro l'Atalanta.

Le ultime da Appiano - Per quanto riguarda le notizie dal centro sportivo dell'Inter, lo stesso Mkhitaryan oggi ha svolto terapie; la cosa certa è che l'armeno non farà parte della trasferta di Firenze contro la Fiorentina, posticipo in programma domenica 22 marzo che chiuderà la 30^ giornata di Serie A. Bastoni invece dovrebbe tornare regolarmente al Franchi: oggi il difensore ha svolto un lavoro differenziato, come Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Tornando a Mkhitaryan, non si tratta del primo infortunio in stagione accusato dall'armeno, che per un problema alla coscia è rimasto fuori da fine ottobre a fine novembre. Con la maglia dell'Inter il classe 1989 è sceso in campo per 30 volte in questa stagione contando tutte le competizioni, segnando due gol - entrambi in campionato contro Pisa e Lecce - e fornendo sei assist.

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