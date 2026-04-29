Man' City, addio Stones. Il difensore pronto a infiammare il mercato: ci sono 2 italiane

Il Manchester City saluta un altro protagonista dell'era Guardiola. L’addio di John Stones non è solo la fine di un contratto: è la conclusione di un ciclo costruito attorno all’idea di calcio di Pep Guardiola, di cui il difensore inglese è stato una delle interpretazioni più pure e a tratti sorprendenti.

Arrivato nel 2016, Stones non è stato solo un centrale difensivo. È diventato nel tempo un giocatore capace di trasformarsi in regista aggiunto, mezzala mascherata, primo costruttore della manovra. Una metamorfosi che ha rappresentato perfettamente l’evoluzione tattica del City e che ha trovato la sua consacrazione nella stagione del Treble, culminata con la conquista dell'agognata Champions League.

I numeri raccontano solo una parte della sua eredità: 293 presenze e 19 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions. Ma il valore reale di Stones va oltre le statistiche: è stato il simbolo di una difesa che non si limitava a difendere, ma partecipava alla costruzione del gioco, rompendo schemi tradizionali e ridefinendo il ruolo del difensore centrale nel calcio contemporaneo.

Il suo addio, comunicato anche attraverso un messaggio sui social in cui ha parlato di "un’esperienza che resterà per sempre", ora accende il mercato. Nelle ultime settimane il suo nome è stato proposto a diversi top club europei, tra cui Milan e Juventus, a conferma del fatto che, nonostante i 31 anni, il suo profilo resti ancora altamente appetibile, soprattutto a costo (quasi) zero. Resta ora da capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera.