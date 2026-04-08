Un disastro a Zenica, ma in Serie A è il migliore: Dimarco e le contraddizioni del calcio italiano

Chi sono i migliori giocatori di Serie A dopo 31 giornate? Scopriamolo nel focus di TMW:

PORTIERI

Wladimiro Falcone è il miglior portiere di Serie A già da diverse settimane e se il Lecce ha ancora importanti chances di salvezza gran parte del merito va a lui. Abbonato a voti superiori alla sufficienza, meritano menzione i due rigori neutralizzati a Jonathan David e Kristjan Asslani, rivelatesi decisivi per il pareggio dei salentini sul campo della Juventus e della vittoria in casa contro il Torino.

DIFENSORI

Il rendimento di Federico Dimarco stride con quello visto a Zenica. L'esterno dell'Inter non solo è il migliore esponente della categoria ma è anche il miglior giocatore della Serie A per rendimento. 6.60 di media voto, 6 reti segnate e 15 assist. Questo spiega come essere in un contesto dove tutto funziona fa la differenza. Cosa che purtroppo non si trova nella nazionale italiana. E dove Dimarco è uno dei volti di questo fallimento epocale.

CENTROCAMPISTI

Piotr Zielinski è partito dalle retrovie, come alternativa a Calhanoglu e ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto l'occasione che gli si è presentata dopo lo stop del turco. Cinque reti segnate, una pesantissima contro la Juventus. Ed è il miglior centrocampista di Serie A per media voto.

ATTACCANTI

Capocannoniere con 16 reti, peraltro in 26 partite giocate. Appena rientrato dall'infortunio, ha segnato due reti. Lautaro Martinez all'Inter è un fattore ed è inevitabilmente il miglior attaccante della Serie A. In un campionato dove quasi tutti faticano ad arrivare alla doppia cifra, il Toro è la piacevole eccezione che conferma la regola.

ALLENATORI

L'Inter domina il campionato ma non è Cristian Chivu il migliore per media voto. Davanti c'è un Fabregas che sta conducendo il Como verso lo storico traguardo della Champions League, proponendo un calcio spettacolare.

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