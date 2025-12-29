TMW
Il Sassuolo pesca in D per il settore giovanile: da Afragola arriva il nipote di Immobile
Il Sassuolo pesca in Campania per il proprio settore giovanile. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano ha infatti chiuso per Raffaele Panariello, attaccante classe 2008 in forza all’Afragolese.
Per il giovane talento campano, nato a Castellammare di Stabia, il gol è questione di famiglia. Panariello è infatti il nipote di Ciro Immobile, del quale prova a seguire le orme: in questa prima parte di stagione, in Serie D, ha segnato tre reti in dieci presenze.
Per portarlo in Emilia, il Sassuolo ha superato la concorrenza di diverse squadre interessate, tra cui Bologna e Benevento.
