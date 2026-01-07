Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio

INTER, SFUMA CANCELO. ROMA, MASSARA FA IL PUNTO SU RASPADORI E ZIRKZEE. BENTO SPINGE PER IL GENOA. LA LAZIO CHIUDE PER RATKOV. I DETTAGLI DI FIORENTINA-BRESCIANINI. IL VERONA CHIUDE DUE COLPI DAL BRASILE.



INTER

L'Inter non acquisterà Cancelo. Il terzino destro firmerà con il Barcellona, dopo che nella giornata di ieri c'è stato il tanto atteso sorpasso e il conseguente accordo che ha confermato il volere del terzino di tornare in Spagna. I nerazzurri però, persa un'occasione potrebbero piombarsi su un'altra.

Cosa ha scritto Fabrizio Rmano su Cancelo Barcellona: "L'Al Hilal accetta l'offerta del Barcellona per Cancelo, nonostante l'intesa verbale da giorni con l'Inter. Vi dicevo sempre che Cancelo aspettava il Barça e ora è arrivato il via libera dell'Al Hilal. Ora qualche ora per i documenti ma l'accordo è fatto. Sono 4 milioni di euro la cifra che pagherà il Barcellona all'Al Hilal per la copertura di una parte dello stipendio".

In conferenza stampa in vista della sfida contro l'Athletic Club in Supercoppa di Spagna, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato anche del portoghese: "Ho parlato col mio staff. Con il rientro di Araujo, ci saranno opzioni sufficienti in mezzo. Ma devo dirvi che l'arrivo di Cancelo non è ancora chiuso. Dovesse andare a buon fine, sarei felice perché ci darebbe buone opzioni offensive, è un giocatore di qualità".

JUVENTUS

Miretti torna titolare e segna contro il Sassuolo. Restano su di lui tanti club, come raccolto da TMW. Come il Como, che sarebbe pronto a fare un'offerta a titolo definitivo, ma non solo. Anche Sassuolo, Parma e Cremonese, mentre la Lazio ha chiesto informazioni nelle ultime settimane, sentendosi comunque rispondere picche dai bianconeri.

In ogni caso la sensazione è che Miretti rimarrà e che, eventualmente, arriverà un quarto centrocampista. Una soluzione tampone che non alteri più di tanto gli equilibri fra Locatelli, Thuram e Koopmeiners, i deputati titolari. Miretti andrebbe inserito nella batteria dei trequartisti, anche se capace di giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. In estate invece era stato il Napoli a chiedere informazioni e sperare in un'apertura della Juve che c'era stata ma solo per un trasferimento a titolo definitivo e con valutazione sopra i 10 milioni. L'aspettare degli azzurri non ha aiutato la buona riuscita di una trattativa che si è arenata intorno all'inizio di agosto.

BENTO-GENOA

Bento Matheus Krepski vuole il Genoa. Dopo l'offerta recapitata domenica da parte del Grifone ci sono già stati contatti con Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, che gli ha spiegato come sarebbe centrale nella seconda parte della stagione. Sul tavolo c'è una proposta di prestito con diritto di riscatto perché l'intenzione è quella di tenerlo in caso di salvezza, con la possibilità di cederlo a una big durante l'estate, perché sul suo profilo ci sono diversi club importanti, non solo italiani. Non è arrivata, almeno finora, la proposta del West Ham: sono attese offerte ma per ora l'idea è aspettare l'Italia. L'intenzione è quella di non perdere il posto al Mondiale che si giocherà fra Canada, Stati Uniti e Messico in programma in estate, dopo che Al-Aqidi è diventato il portiere titolare.

ROMA

Un silenzio che ha fatto un po' di rumore. Dopo una gara vinta 2-0 al Via del Mare contro il Lecce il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha scelto di non parlare alle televisioni ed in conferenza stampa. Il motivo? Non c'è una versione ufficiale, anche se c'è chi ha ipotizzato - come i colleghi di Sky Sport - che ci possa essere un collegamento con il mercato. In tal senso è significativa la notizia rivelata da Il Tempo, che ha spiegato come l'allenatore abbia in programma nella giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, un incontro con la proprietà dei Friedkin.

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: "Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l'Atletico Madrid che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi brevi in un senso o nell'altro. Zirkzee? E' il centravanti del Manchester United e piace a molte squadre, non solo a noi. Adesso la situazione è diversa perché c'è stato questo cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici anche dello stesso Manchester United, ma non mi soffermerei tanto sui singoli nomi. Il mercato ci dà la possibilità di rinforzarci nel reparto offensivo, dove abbiamo palesato qualche difficoltà realizzativa. E cercheremo di farlo".

LAZIO

La Lazio è in chiusura per Peter Ratkov, centravanti serbo classe 2003, per il quale andranno 12-13 milioni bonus compresi al Salisburgo. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti i biancocelesti hanno presentato le prime offerte ufficiali per due obiettivi: Daniel Maldini dell'Atalanta e Giovanni Fabbian del Bologna. Per il giocatore dei bergamaschi si trattadi un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Europa (per una cifra di 10 milioni di euro). Per il centrocampista rossoblu invece l’offerta si aggira tra i 12/13 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.

Entrambi i calciatori avrebbero già dato da parte loro una piena disponibilità a trasferirsi alla Lazio. Ancora vivo poi l'interresse per Ngonge, in prestito con diritto di riscatto. Fra i giocatori monitorati anche Alex Toth, centrocampista in forza al Ferencváros. Possibile che arrivino novità in serata, quando il patron Claudio Lotito arriverà nella Capitale. Sul fronte Guendouzi la trattativa con il club turco del Fenerbahce resta ancora in piedi, anche se non è ancora da considerare chiusa. C'è infatti distanza fra le parti.

FIORENTINA

Non mancano le assenze illustri nella lista dei giocatori della Fiorentina convocati per la partita di domani sul campo della Lazio dal loro allenatore Paolo Vanoli. E se non stupisce l'assenza di Tommaso Martinelli, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto di prestito secco fino al termine della stagione alla Sampdoria, manca dalla lista anche Edin Dzeko, al centro di voci legate a una possibile uscita subitanea in direzione estero. Sempre fuori per infortunio invece Fazzini, ci sono due giocatori pronti invece a lasciare la Fiorentina nei prossimi giorni entrambi con destinazione Nizza, per quanto per motivazioni e con finalità ben differenti. Sono Mattia Viti ed Amir Richardson, tutti e due rimasti esclusi dalla lista dei convocati viola per la partita di Roma contro la Lazio. Il primo viaggia verso la fine anticipata del prestito alla Fiorentina, che aveva contrattato un diritto di riscatto da 4,5 milioni di euro con il Nizza ma che si appresta adesso a restituirlo alla compagine della Costa Azzurra. I rossoneri di Francia fanno invece sul serio per riuscire ad acquistare l'altro nominato, il centrocampista Richardson che ha un legame speciale con la città, essendo il suo luogo di nascita.

Un obiettivo molto sensibile della Fiorentina per il centrocampo è Marco Brescianini (25 anni). In uscita dall'Atalanta, in cui non sta trovando molto spazio, la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio la compagine toscana. Secondo quanto appreso da TMW, il trasferimento può chiudersi sulla base di una proposta di prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina. Che comunque ha dalla sua anche il 'semplice' diritto di riscatto. Molto conteso, il centrocampista classe 2000 era nella short list di mercato anche del Cagliari e della Lazio, ma la Fiorentina sembrerebbe essere riuscita a trovare gli argomenti giusti per compiere lo scatto decisivo.

UDINESE

Ufficiale il primo acquisto per l'Udinese in questa finestra di calciomercato invernale 2026. Come da previsione, la società friulana ha tesserato il terzino sinistro colombiano Juan Arizala (20 anni), prelevato a titolo definitivo dall'Independiente de Medellin per circa 3 milioni di euro.

VERONA

Arthur Borghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha infatti depositato il contratto del giovane portiere arrivato a titolo definitivo dal Corinthians, come rivelato dal sito ufficiale della Lega Serie A e lo metterà a disposizione di Paolo Zanetti, anche se il titolare in questa stagione resterà sicuramente Montipò.

Colpo a sorpresa poi per i gialloblu, che si assicurano l'attaccante brasiliano dell'Atletico Mineiro Isaac Aguiar Tomich. A comunicarlo è stata la stessa società brasiliana attraverso i propri canali social. Il Galo si è assicurato il 50% dei diritti economici del calciatore per la possibile rivendita futura. Fissate per giovedì 8 gennaio le visite mediche.

LECCE

Hamza Rafia (26 anni) lascia il Lecce e torna a casa. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, il centrocampista offensivo tunisino ha già lasciato l'Italia per tornare nella sua Tunisia, dove è pronto a sostenere le visite mediche di rito e poi a firmare il contratto con la società Esperance Sportive de Tunis, che si appresta ad acquistarlo a titolo definitivo dai salentini.

CAGLIARI E CREMONESE

C'è anche il Cagliari sul profilo di Luca Marianucci, difensore in uscita dal Napoli. Il trasferimento si farà in questa sessione con un prestito secco di sei mesi, ma gli azzurri vogliono scegliere la destinazione migliore per il progresso di un giovane che non ha avuto grande spazio in questa stagione fino a questo momento. Oltre agli isolani ci sono Torino e Cremonese che sono molto interessate. Fra i tre club c'è bagarre e probabilmente anche il calciatore vorrà avere delle rassicurazioni circa il suo impiego in questo semestre. Non verrà inserita, comunque, alcuna opzione per il riscatto, quindi a luglio tornerà a Napoli.

La Cremonese continua a premere per Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari autore di un gol in questa stagione. Quattordici le presenze in campionato - con una sola sostituzione con l'Atalanta - e quattro panchine, l'ultima con il Pisa il 21 dicembre. Un titolare che gli isolani non vorrebbero perdere, ma dipenderà dall'offerta che sarà recapitata da parte dei lombardi. Sicuramente a titolo definitivo, per un profilo molto esperto e che potrebbe fare una buona coppia con Baschirotto.

CALCIO ESTERO

È arrivato il comunicato ufficiale del Chelsea che ha annunciato l'arrivo di Liam Rosenior come nuovo allenatore, sostituendo Enzo Maresca dal quale il club si è separato il giorno di capodanno. 41 anni, londinese di nascita, ha firmato un contratto fino al 2032.

Erik ten Hag sorprende ancora una volta il mondo del calcio. Dopo anni ai vertici europei, tra Ajax, Manchester United e una breve esperienza al Bayer Leverkusen, il tecnico olandese ha scelto di tornare alle sue radici, ma non come allenatore: a partire dal 1° febbraio entrerà nell’organigramma del Twente e dal 2026-2027 assumerà ufficialmente il ruolo di direttore tecnico, con un contratto fino all’estate 2028.

Prende quota l'idea di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United, in qualità di traghettatore in attesa di una scelta definitiva. Il norvegese avrebbe mostrato interesse alla panchina dei Red Devils, dopo l'esonero di Ruben Amorim. Attualmente la squadra è stata affidata a Darren Fletcher.

Silas Katompa Mvumpa è ufficialmente un nuovo giocatore del Magonza. L’attaccante congolese, 27 anni, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato il contratto oggi, con le due società che hanno deciso di non rendere pubblici i dettagli economici dell’operazione.

Il vuoto lasciato da Liam Rosenior sulla panchina dello Strasburgo è destinato a durare poco. Dopo la partenza del tecnico inglese verso il Chelsea, lo Strasburgo ha già individuato il profilo chiamato a raccoglierne l’eredità: salvo sorprese, sarà Gary O’Neil il nuovo allenatore del club alsaziano.

Mert Günok lascia il Besiktas dopo quattro stagioni e mezzo. Il portiere, 36 anni, ha risolto anticipatamente il suo contratto col club di Istanbul.

Il Colonia rende noto attraverso il proprio sito ufficiale l'ingaggio di Jahmai Simpson-Pusey. Il difensore centrale è arrivato in prestito fino al termine della stagione dal Manchester City. Classe 2005, il giocatore ha trascorso la prima metà della stagione in prestito al Celtic.