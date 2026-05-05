TMW I due giorni che hanno avvicinato Mikel Arteta al double. Ora sfiderà un amico in finale

Se Mikel Arteta avesse potuto scrivere il copione degli ultimi due giorni, non avrebbe osato immaginare un finale così lieto. Nel giro di due serate, il tecnico spagnolo dell’Arsenal si avvicina, come a un certo punto non sembrava per nulla scontato, a un possibile double.

Ieri, il Manchester City: il pareggio con l’Everton ha allontanato la squadra di Pep Guardiola dalla vetta. Anche battendo il Crystal Palace nella gara che dovranno recuperare, i Citizens si porterebbero comunque a -2 dai Gunners. Un assist che, dopo la vittoria del maestro sull’allievo (Arteta è stato per anni vice di Guardiola) lo scorso 19 aprile, pareva una chimera. E poi, questa volta giocando, l’uno a zero all’Atlético Madrid del Cholo Simeone: una sfida tirata, come era pressoché scontato, decisa dalla rete di Saka e dall’incredibile solidità dei londinesi.

Adesso, Arteta si godrà dal divano il ritorno del confronto tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, da cui uscirà la sfidante nella finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. La curiosità, infatti, è legata ai rapporti con Luis Enrique e Vincent Kompany, ottimi in entrambi i casi. L’allenatore del PSG era uno dei campioni del Barcellona, quando Arteta era un ragazzino della cantera: i due sono rimasti molto legati, e negli anni si sono spesso scambiati complimenti pubblici. Più recente il rapporto di Kompany, tra i leader di quel Manchester City di cui, appunto, Arteta è stato per diversi anni il secondo in panchina. Comunque vada, i due allenatori avversari per il titolo di campione d’Europa si conosceranno benissimo.