Arsenal-Atletico, Arteta avverte Simeone: "Noi in campo come delle bestie"

Mancano poche ore e poi una fra Arsenal e Atletico Madrid abbandonerà la Champions League. C'è spazio solo per una delle due squadre in finale e si ripartirà, a Londra, dall'1-1 maturato in Spagna. Parlando ai microfoni di Sky Sports l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha spiegato che tipo di fame vuole e si aspetta dai suoi.

Il tecnico spagnolo ha spiegato infatti che l'Arsenal entrerà in campo in "modalità bestia" per la cruciale partita di ritorno di oggi. L'Arsenal è a un solo passo dalla sua prima finale di Champions League in 20 anni e sarà galvanizzato dalla fondamentale vittoria casalinga contro il Fulham di sabato, che ha aumentato la pressione sul Manchester City in Premier League.

Parlando alla vigilia dello scontro europeo decisivo dell'Arsenal a Londra, con la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco in finale, Arteta ha detto: "Scenderemo in campo come delle bestie, ci godremo il momento e daremo il massimo. Non vedo l'ora. Sento l'energia nella squadra e nei nostri tifosi. Questo è il momento che vogliamo vivere insieme. Abbiamo lavorato duramente come club e come squadra per 20 anni per essere di nuovo in questa posizione. E abbiamo una gran voglia di arrivare in finale. È una sensazione di enorme eccitazione. È difficile esprimere il desiderio di vivere quel momento, soprattutto con le nostre persone davanti a noi. Aspettavano da tanto tempo una serata come questa. Quindi diamoci dentro, perché succederà qualcosa di straordinario".