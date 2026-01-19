I primi effetti del calciomercato di gennaio sulla Serie A: 3 gol su 11 dai nuovi acquisti

Undici reti realizzate in otto partite. In attesa dei due posticipi del lunedì, anche la 21esima giornata sta mettendo in evidenza le difficoltà in zona gol delle squadre di Serie A. Si segna poco nel nostro campionato e ancor meno segnano gli attaccanti che nella maggior parte dei casi non sono in grado di fare la differenza. Uno che sa fare bene il suo mestiere ce l'ha l'Inter, è quel Lautaro Martinez che oggi coi suoi undici gol realizzati è anche l'unico calciatore in doppia cifra dell'intero campionato. Il Toro argentino ha deciso anche l'ultima sfida contro l'Udinese e non è un caso se la squadra col miglior bomber della Serie A è oggi anche quella in vetta alla classifica.

Proprio per questa assenza di gol che a gennaio i club italiani si sono concentrati e si stanno concentrando soprattutto sull'acquisto di numeri nove. I centravanti al centro del calciomercato di gennaio è leitmotiv ricorrente già da metà dicembre e oggi - un mese più tardi - chi s'è mosso per tempo sta iniziando a beneficiare dei primi effetti degli acquisti definiti in questa campagna trasferimenti.

La ventunesima giornata di Serie A è la prima in cui sono andati a segno calciatori arrivati in questo mese di gennaio. Venerdì sera in Pisa-Atalanta a fissare il punteggio sul definitivo 1-1 è stato un colpo di testa vincente di Rafiu Durosinmi, l'acquisto più costoso della storia del club toscano. Entrato da pochi minuti, il bomber nigeriano ha girato in porta un cross proveniente dalla sinistra e ha realizzato il suo primo gol nel nostro campionato.

Ieri poi è stato il turno dei primi acquisti delle big. Donyell Malen nella sfida tra Torino e Roma ha subito fatto capire perché Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, era così soddisfatto del suo acquisto. Il calciatore olandese arrivato dall'Aston Villa in prestito oneroso con diritto di riscatto s'è prima visto annullare una rete per una questione di centimetri e poi ha sbloccato il match su assist di Dybala.

Un paio d'ore più tardi a San Siro ha brillato la stella di Niclas Fullkrug, il primo calciatore tesserato in questa campagna trasferimenti. Il centravanti tedesco ha consegnato i tre punti al Milan grazie a un gol realizzato una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Pulisic. "Niclas è un ragazzo che ha un entusiasmo incredibile, per noi è molto importante avere un ragazzo così a disposizione", ha dichiarato al termine del match un Massimiliano Allegri molto soddisfatto per il centravanti che il club gli ha messo a disposizione.