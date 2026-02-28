Milan, l'ex nazionale tedesco Owomoyela garantisce per Fullkrug: "Il bello deve ancora venire"

In attesa di capire se dal mercato estivo potrà arrivare un nuovo acquisto di peso per l'attacco, il Milan a gennaio ha preso Niclas Fullkrug, autore fino a qui di un gol in 10 presenze in rossonero. L'ex nazionale tedesco Patrick Owomoyela ha parlato del centravanti della squadra di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a MilanNews.

"Füllkrug in questo momento è uno dei migliori attaccanti tedeschi che abbiamo" - le sue parole - ". Ha presenza fisica, qualità in fase realizzativa ed è un grande colpitore di testa. Però a volte ci vuole tempo per abituarsi ad un nuovo campionato, stile di gioco e nuovi compagni di gioco. Sono sicuro che il bello debba ancora venire...".

"Io sono convinto che anche al Milan lascerà il segno" - ha proseguito. Poi ha parlato del prossimo appuntamento della Nazionale tedesca: "Se sarà Fullkrug l'attaccante della Germania ai Mondiali? Questa sì che è una bella domanda (ride, ndr). Per fortuna la Germania qualche buon attaccante ce l'ha. Ma avere Füllkrug, che è un "piede di porco", non guasta e perciò io credo che sarà nei convocati. Infortuni permettendo. E se poi dovesse essere anche in forma allora sarà sicuramente uno dei candidati per l'undici titolare".