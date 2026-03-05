Fullkrug: "Connessione già profonda con i tifosi del Milan. Non vedo l'ora arrivi il derby"

Niclas Fullkrug, attaccante del Milan, è stato intervistato da Paramount Plus, nel corso della nota trasmissione 'CBS Sports Golazo': "Devo dire che è stato tutto fin troppo veloce. Amo la cultura italiana e questo club, è davvero un piacere essere qui. C'è già una profonda connessione con i tifosi, sono realmente felice di poter giocare a San Siro, ogni volta che ci entro. E mi sto proiettando al primo derby di Milano della mia vita, non vedo davvero l'ora che arrivi".

A proposito delle differenze tra la Serie A ed altri campionati, come per esempio la Premier League dalla quale lo ha prelevato il Milan (giocava al West Ham), prosegue e conclude quindi Fullkrug: "Come calciatore pensi che il calcio sia uguale per tutti, ma non è così. Ogni paese e campionato ha le sue differenze, in Inghilterra per esempio abbiamo sessioni di allenamento più dinamiche e ad alta intensità, ma brevi. In Italia invece gli allenamenti sono più lunghi, non direi più lenti ma comunque di un'altra intensità rispetto alla Premier. E ci si allena spesso, un paio di volte al giorno. Ma per me è ottimo, mi sento in forma e in continua crescita".