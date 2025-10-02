Ibrahima Konaté nuovo obiettivo per la difesa dell'Inter: lascerà a zero il Liverpool in estate

Nuovo nome per la difesa dell'Inter. Oltre ai già più volte citati, Upamecano e Lukeba, che interessano sempre al team mercato nerazzurro, l'Inter vorrebbe mettere a segno un colpo davvero importante a parametro zero, fa sapere oggi L'Interista. L'obiettivo è il difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté, in scadenza nel 2026 e obiettivo di praticamente tutti i top club.

Il giocatore avrebbe già comunicato alla società inglese l'intenzione di non rinnovare il contratto. Tutte le voci parlano di un accordo con il Real Madrid in estate, ma il Liverpool vorrebbe evitare di perdere l'ennesimo giocatore a zero e darlo ai blancos. Continua il pressing per il rinnovo, il giocatore ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma al momento nulla è ancora definito.

L'Inter sarebbe pronta anche a prelevare il giocatore a gennaio, ovviamente a prezzo molto ridotto, togliendo un giocatore importante ai Reds a metà stagione, facendo però mettere a bilancio una cifra insperata. In questo caso potrebbe trovare un alleato insperato proprio nel Liverpool, che potrebbe spingere il giocatore ad accettare Milano pur di evitare l'ennesimo trasferimento verso Madrid. La volontà del giocatore conterà parecchio, come in ogni caso relativo a giocatore parametro zero.