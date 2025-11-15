Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dov'è il rinnovo con il Liverpool? Konaté: "I miei agenti stanno negoziando con il club"

TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:41
Ibrahima Konaté deve prendere al più presto una decisione riguardo il suo futuro. Il difensore centrale classe '99, il cui contratto con il Liverpool scade il prossimo 30 giugno (2026), ha assicurato in conferenza stampa, alla vigilia di Azerbaigian-Francia, che i suoi agenti stanno continuando a discutere con i Reds quanto a un nuovo accordo da siglare.

"Ho visto e letto tante cose (ride, ndr). A quanto pare, il Liverpool mi avrebbe fatto una nuova offerta, non so da dove sia uscita questa informazione... I miei agenti stanno continuando a negoziare con il club", ha precisato Konaté, lasciando intuire che la chiusura per il rinnovo è tutt'altro che dietro l'angolo. "Spero di poter prendere molto presto una decisione per poterla annunciare", ha dichiarato il francese 26enne, nel mirino del Real Madrid e atteso domani nel match contro l'Azerbaigian, dopo aver ottenuto già il pass per il prossimo Mondiale 2026 contro l'Ucraina.

Resta il fatto che, senza nuovo contratto con il Liverpool, Konate sarà uno dei giocatori più ambiti dal mese di gennaio in avanti. In quel periodo, senza rinnovo, sarà libero di negoziare con qualsiasi altra squadra. Specialmente il club di Florentino Perez, con le antenne dritte per monitorare ogni movimento in merito alla situazione contrattuale. Ad ogni modo, stando a quanto riferito dal quotidiano AS, il giocatore vuole mettere un punto definitivo alla questione e decidere il suo futuro prima di partire per gli Stati Uniti e disputare il prossimo Mondiale.

