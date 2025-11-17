Upamecano verso il Real Madrid: il Bayern Monaco vuole un altro francese per sostituirlo

Il Bayern Monaco si trova di fronte a un serio problema in difesa e sta agendo con rapidità per evitare di essere colto impreparato. Da mesi, la dirigenza bavarese sta provando a ottenere il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano, ma il difensore francese continua a resistere. Il motivo è ormai noto: l'ex Lipsia avrebbe stretto un accordo verbale con il Real Madrid, e un disaccordo persistente sul rinnovo con il Bayern tiene la trattativa in stallo.

Per non rischiare di perdere un elemento chiave e di restare scoperti, il club tedesco ha attivato il piano B e ha individuato il suo obiettivo numero uno in caso di addio di Upamecano: Ibrahima Konaté. Il difensore centrale del Liverpool è finito nel mirino dei bavaresi, che hanno già avviato i colloqui con il suo entourage. La situazione contrattuale di Konaté è la chiave: il suo accordo con i Reds scade il prossimo giugno, e la pressione è alta. La Bild riporta che il giocatore prenderà presto una decisione definitiva. Se non dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento prima dell'apertura del mercato invernale, il Liverpool sarebbe costretto a venderlo immediatamente per evitare di perderlo a parametro zero.

Un dettaglio che alimenta le speranze del Bayern è il fatto che Konaté, pur ambendo anche lui al Real Madrid, afferma di non aver ancora ricevuto alcuna offerta di rinnovo dal club inglese. I bavaresi vedono in lui il profilo ideale per età e caratteristiche. Lo scenario si fa complesso e il Bayern dovrà accelerare le manovre per assicurarsi Konaté e blindare la propria retroguardia prima che la concorrenza, Blancos in testa, possa inserirsi definitivamente.