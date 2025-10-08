Juventus, il mercato dopo 6 giornate: Jonathan David e non solo, l'attacco piange

Il mercato della Juventus, al netto della posizione in classifica che comunque la pone a ridosso del podio, dopo sei giornate di campionato non sta raccogliendo i frutti sperati. Almeno per quanto riguarda l'attacco.

Il più utilizzato - Jonathan David infatti tra i nuovi arrivi è il più utilizzato con 388' in 7 presenze tra campionato e Champions League: sempre in campo - a parte la gara contro l'Atalanta - ma un solo gol all'attivo.

Gli altri - Per Zhegrova solo 36', di cui 33' divisi in due presenze in Serie A e 3' in Champions contro il Borussia Dortmund. Poco meglio Openda, con 204' totali, quattro presenze in Serie A e una in Champions, ma zero gol. Insomma, lo score dell'attacco della Juventus è sicuramente da migliorare, al netto delle prestazione di Conceicao, Yildiz e Vlahovic. Buon ruolino di marcia per Joao Mario, con 319' e sette presenze, mentre i rientri dai prestiti finora hanno ruoli da comparse: Miretti non è stato utilizzato (infortunato), per Kostic solo due presenza in Serie A da 32' totali, mentre Rugani sono 97' in tutto, con il debutto da titolare al centro della difesa contro il Milan (86' che si aggiungono agli 11' col Villarreal)