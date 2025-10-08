Il Lecce si allena a Martignano: personalizzato per Tete Morente. Rientrato Perez

Il Lecce è tornato in campo per preparare al meglio la prossima sfida in programma contro il Sassuolo. Il club salentino ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per spiegare come si è svolta la seduta odierna, che riportiamo di seguito:

"I giallorossi si sono ritrovati questa mattina presso il Centro Sportivo di Martignano, per riprendere la preparazione, dopo la vittoria in trasferta a Parma. Nella settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, erano assenti Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Gaspar, Tiago Gabriel, Helgason, Camarda e Kovac. Perez è rientrato in sede dalla convocazione in Nazionale Under 20, a causa di un infortunio muscolare che verrà valutato dallo staff medico giallorosso. Morente ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani in programma una seduta mattutina a Martignano".

La classifica fino a questo momento sorride comunque al Lecce, che è 15° a quota 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. La squadra giallorossa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.