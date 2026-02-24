Inter, l'eroe di Youth League Iddrissou: "Grande momento per me, devo ascoltare i mister"

Autore della tripletta decisiva nel 5-3 sul Real Betis del playoff di Youth League, l'attaccante dell'Inter U20 Jamal Iddrissou ha parlato così a fine gara ai microfoni de L'Interista: "Questa tripletta vale tantissimo, non me l'aspettavo. Poi ha portato la vittoria e il passaggio del turno, quindi sono contentissimo. Per me è un'emozione folle, indescrivibile. Riuscire ad incidere in queste partite è una felicità per me".

Oggi la dimostrazione che queste gare non sono mai chiuse?

"Queste sono partite di Champions, non si sa mai cosa può succedere. Abbiamo iniziato benissimo con i due gol, poi quando cala l'attenzione finisce così. Poi siamo stati bravissimi a riprendere il risultato. Per me è un grandissimo momento, però devo rimanere lucido e tranquillo e ascoltare i mister. Carbone e Vecchi mi aiutano tanto e mi danno consigli per migliorare".