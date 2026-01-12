Iker Bravo può tornare in Spagna: il Las Palmas lo vorrebbe in prestito dall'Udinese

Interesse del Las Palmas per Iker Bravo per un prestito secco fino a fine stagione: stando a quanto rivela Sky Sport, il club spagnolo ha manifestato la voglia di riportare in patria il giovane attaccante di scuola Real Madrid. Per lui pochi minuti in campo in questa stagione e la conseguente inevitabile insoddisfazione.

"Ho iniziato la stagione molto bene, sono andato al Mondiale U20 e quando sono tornato non ho mai giocato. - ha detto in una recente intervista - Sono tranquillo. Dal canto mio devo allenarmi come un pazzo, lavorare come un pazzo e mangiare bene. Sono tutte cose che sto facendo. Credo di meritare di più, penso che non sto avendo il minutaggio che merito. Tutto quello che posso fare lo sto facendo. E' il momento della mia carriera in cui mi sento meglio dal punto di vista fisico e mentale. E' frustrante il fatto di non avere opportunità".