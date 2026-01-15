Ufficiale
Udinese, ceduto Iker Bravo al Las Palmas: resterà in Spagna fino al termine della stagione
Nuova avventura per Iker Bravo, attaccante di proprietà dell'Udinese che si trasferirà lontano dall'Italia fino al termine della stagione. Con un comunicato ufficiale il club friulano ha infatti reso noto di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2026 il calciatore al Las Palmas, nella Serie B spagnola.
Il comunicato dell'Udinese.
"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, al Las Palmas il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo.
L'attaccante dell'Under 21 spagnola completerà la stagione in corso in Segunda Division. In bocca al lupo Iker!".
