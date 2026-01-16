Runjaic sulla cessione del talento Iker Bravo: "Va bene allenarsi, ma poi serve anche giocare"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con l'Inter, ha commentato anche la cessione di Iker Bravo al Las Palmas con la formula del prestito. Di seguito le parole del tecnico dell'Udinese sul giovane attaccante spagnolo che in bianconero non è ancora riuscito a mostrare il suo grande potenziale:

"Quando si acquistano giovani con potenziale a volte bisogna darli in prestito per dargli la possibilità di crescere. Palma e Iker Bravo avevano bisogno di maggior minutaggio, hanno accumulato esperienza con noi in allenamento. Sono maturati molto anche dal punto di vista fisico, abbiamo preso questa scelta perché va bene allenarsi ma poi serve anche giocare, ci sono dei giocatori che hanno dimostrato di meritare più minuti con noi e abbiamo deciso che la strada migliore per Palma e Bravo fosse quella del prestito".

Il comunicato dell'Udinese.

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, al Las Palmas il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo.

L'attaccante dell'Under 21 spagnola completerà la stagione in corso in Segunda Division. In bocca al lupo Iker!".