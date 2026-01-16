Live TMW Udinese, Runjaic: "Domani vogliamo riprovare a sorprendere l'Inter"

14.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 15:00 l' Inter al Bluenergy Stadium per la ventesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.32 - Inizia la conferenza stampa.



Altra sfida interna, dall'ultima in classifica alla prima, ci sarà l'Inter:

"Da anni è una delle squadre più forti d'Italia, tutti conoscono i loro giocatori, domani dovremo funzionare molto bene, i giocatori dell'Inter hanno grande qualità. Una squadra in salute, che sta bene, si può sorpendere una seconda volta e non ci diamo per sconfitti, ma contro l'Inter servirà massima attenzione. Avremo bisogno di grande energia, disciplina e ordine tattico, come fatto con il Napoli, bisogna restare concentrati fino all'ultimo minuto. Non vediamo l'ora di giocare questa partita, vogliamo confermarci, contro il Pisa non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione ma non ci è mancata energia e voglia. Contro l'Inter a San Siro abbiamo fatto una grande prova grazie anche ai subentranti, vogliamo riprovarci anche domani. Ho sentito che ci saranno forse più tifosi dell'Inter che dell'Udinese, forse avremo questo svantaggio e sarebbe la seconda gara in trasferta contro l'Inter, non dovesse essere così meglio, il sostegno della Curva Nord comunque per noi è sempre importante, ci daranno una grande mano".



Mancherà Zaniolo:

"Abbiamo già giocato contro l'Inter senza Zaniolo, è paradossale che ci manchi al ritorno ma è andata così. E' un giocatore molto importante per noi e ci mancherà, questo è fuori di dubbio. Dobbiamo affrontare questa situazione, ci saranno altri al suo posto e ci sarà una squadra competitiva. L'Inter è una squadra forte ma non invincibile, come squadra dovrà funzionare tutto bene, dovremo saper soffrire.



Cos'è mancato a Iker Bravo?

"Quando si acquistano giovani con potenziale a volte bisogna darli in prestito per dargli la possibilità di crescere. Palma e Iker Bravo avevano bisogno di maggior minutaggio, hanno accumulato esperienza con noi in allenamento. Sono maturati molto anche dal punto di vista fisico, abbiamo preso questa scelta perché va bene allenarsi ma poi serve anche giocare, ci sono dei giocatori che hanno dimostrato di meritare più minuti con noi e abbiamo deciso che la strada migliore per Palma e Bravo fosse quella del prestito".



Domani coperta un po' corta in attacco, Atta può essere la seconda punta?

"Tra gli assenti va ricordato anche Buksa che è infortunato. A livello numerico ci mancherà qualche giocatore davanti, può succedere nel corso della stagione. Atta può giocare a sostegno del 9, è una possibilità, sappiamo anche che Arthur è tornato in gruppo da non molto tempo. E' una gara che lo aiuterà a ritrovare ritmo. Metteremo una squadra pronta ad affrontare l'Inter, domani prendermo le decisioni definitive".



Kristensen ha recuperato dall'acciacco?

"Si è allenato regolarmente, è a disposizione, lo vedremo domani, è convocato e perché no lo vedremo in partita".

14.42 - Finisce la conferenza stampa