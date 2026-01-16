Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Domani vogliamo riprovare a sorprendere l'Inter"

Udinese, Runjaic: "Domani vogliamo riprovare a sorprendere l'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:43Serie A
Davide Marchiol

14.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 15:00 l' Inter al Bluenergy Stadium per la ventesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.32 - Inizia la conferenza stampa.

Altra sfida interna, dall'ultima in classifica alla prima, ci sarà l'Inter:
"Da anni è una delle squadre più forti d'Italia, tutti conoscono i loro giocatori, domani dovremo funzionare molto bene, i giocatori dell'Inter hanno grande qualità. Una squadra in salute, che sta bene, si può sorpendere una seconda volta e non ci diamo per sconfitti, ma contro l'Inter servirà massima attenzione. Avremo bisogno di grande energia, disciplina e ordine tattico, come fatto con il Napoli, bisogna restare concentrati fino all'ultimo minuto. Non vediamo l'ora di giocare questa partita, vogliamo confermarci, contro il Pisa non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione ma non ci è mancata energia e voglia. Contro l'Inter a San Siro abbiamo fatto una grande prova grazie anche ai subentranti, vogliamo riprovarci anche domani. Ho sentito che ci saranno forse più tifosi dell'Inter che dell'Udinese, forse avremo questo svantaggio e sarebbe la seconda gara in trasferta contro l'Inter, non dovesse essere così meglio, il sostegno della Curva Nord comunque per noi è sempre importante, ci daranno una grande mano".

Mancherà Zaniolo:
"Abbiamo già giocato contro l'Inter senza Zaniolo, è paradossale che ci manchi al ritorno ma è andata così. E' un giocatore molto importante per noi e ci mancherà, questo è fuori di dubbio. Dobbiamo affrontare questa situazione, ci saranno altri al suo posto e ci sarà una squadra competitiva. L'Inter è una squadra forte ma non invincibile, come squadra dovrà funzionare tutto bene, dovremo saper soffrire.

Cos'è mancato a Iker Bravo?
"Quando si acquistano giovani con potenziale a volte bisogna darli in prestito per dargli la possibilità di crescere. Palma e Iker Bravo avevano bisogno di maggior minutaggio, hanno accumulato esperienza con noi in allenamento. Sono maturati molto anche dal punto di vista fisico, abbiamo preso questa scelta perché va bene allenarsi ma poi serve anche giocare, ci sono dei giocatori che hanno dimostrato di meritare più minuti con noi e abbiamo deciso che la strada migliore per Palma e Bravo fosse quella del prestito".

Domani coperta un po' corta in attacco, Atta può essere la seconda punta?
"Tra gli assenti va ricordato anche Buksa che è infortunato. A livello numerico ci mancherà qualche giocatore davanti, può succedere nel corso della stagione. Atta può giocare a sostegno del 9, è una possibilità, sappiamo anche che Arthur è tornato in gruppo da non molto tempo. E' una gara che lo aiuterà a ritrovare ritmo. Metteremo una squadra pronta ad affrontare l'Inter, domani prendermo le decisioni definitive".

Kristensen ha recuperato dall'acciacco?
"Si è allenato regolarmente, è a disposizione, lo vedremo domani, è convocato e perché no lo vedremo in partita".

14.42 - Finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Nome nuovo per l'Udinese: idea Hautekiet per la difesa. C'è la concorrenza della... Nome nuovo per l'Udinese: idea Hautekiet per la difesa. C'è la concorrenza della Bundesliga
Udinese, sold out contro l'Inter per celebrare i 10 anni dello stadio Bluenergy Udinese, sold out contro l'Inter per celebrare i 10 anni dello stadio Bluenergy
Catanzaro, da Rui Modesto fino a Ioannou e Masciangelo. Polito cerca un esterno Catanzaro, da Rui Modesto fino a Ioannou e Masciangelo. Polito cerca un esterno
Altre notizie Serie A
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter Live TMWUdinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione... TMWGenoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso,... Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"... Live TMWGenoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi... Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto... Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen Probabili formazioniSerie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.1 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Immagine news Serie A n.2 Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"
Immagine news Serie B n.3 Alessandro Romano allo Spezia, la foto della firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale
Immagine news Serie B n.5 Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor
Immagine news Serie B n.6 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.3 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.5 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.6 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)