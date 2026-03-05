Il -10 si fa sentire, ma in casa Milan si parla comunque di sogni Scudetto

Il derby si avvicina e il Milan, pur trovandosi a -10 dall'inter, proverà a riaprire il campionato: "Noi sicuramente - ha dichiarato Ricci a SportMediaset - pensiamo a quello che è il nostro obiettivo, riportare il club in Champions League. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto anche se in passato abbiamo perso punti che potevamo non perdere. Sicuramente abbiamo per adesso un buon vantaggio ma non è ancora finita e ci mancano tanti punti per entrare in Champions. Il sogno Scudetto c'è sempre, si vive di sogni. Adesso pensiamo come ho detto alla partita: è pur sempre un Derby e va approcciato in maniera perfetta. Contro di loro serve una partita perfetta".

L'obiettivo

I 10 punti di distanza in classifica tra Milan e Inter sembrano essere quasi impossibile da recuperare, soprattutto se i nerazzurri continuassero a vincere e a non perdere punti per strada. Ma battere i nerazzurri darebbe un'enorme spinta al Diavolo per fare un grande finale di stagione e raggiungere quello che per Allegri è sempre stato il primo obiettivo stagionale del club rossonero, cioè conquistare un posto nella Champions League 2026-2027.

Modulo

Il tecnico livornese rimane convinto che il 3-5-2 sia il modulo migliore per garantire il giusto equilibrio alla sua squadra e una organizzazione difensiva affidabile. Dunque anche domenica nel derby contro l'Inter non ci saranno novità dal punto di vista tattico, ma si andrà avanti con il sistema di gioco che, piaccia o non piaccia, ha permesso al Milan di essere secondo in classifica.