TMW Ramon del Como fa gola in Premier ma è un altro 'caso' Nico Paz: sceglie il Real

Lo spagnolo Jacobo Ramon è una delle grandi rivelazioni di questa stagione. Il centrale della formazione allenata da Cesc Fabregas sta giocando da protagonista e da veterano: il classe 2005 è arrivato dal Real Madrid e da subito da dato l'impressione di essere pronto per recitare un ruolo da primo attore nella retroguardia dei comaschi. Grande fase d'impostazione, bravo in pressing, abile in entrambe le fasi, ottimo anche in difesa, sbavature comprensibili ma ampi margini di crescita.

Che hanno conquistato tutti: anche nelle ultime settimane il Newcastle e l'Aston Villa lo hanno visionato da vicino per valutarne le qualità nell'immediato e anche le prospettive di crescita. A ventuno anni ha già raggiunto un'ottima maturità ma il profilo e le qualità hanno convinto diverse società in Europa (non solo di Premier) a valutarlo per il futuro.

Il 'problema'? Si chiama, come per Nico Paz, Real Madrid. Ramon è sbarcato al Como per 2,5 milioni di euro a titolo definitivo ma con la possibilità per i Blancos di ricomprarlo. 8 milioni per la prossima estate, una cifra che salirà di poco per altre due stagioni. 3 anni dunque di 'recompra' attivabile in estate o il 50% sulla futura rivendita del centrale classe 2005 che sta facendo faville in questa stagione al Como.